Боевики не в восторге от кураторов из РФ - задержанный террорист

Местные боевики подконтрольных Кремлю бандформирований в Донбассе уже не в восторге от того, что ими управляют из Москвы. Об этом журналистам ТСН рассказал член террористической организации ЛНР Сергей Семенченко, задержанный контрразведкой СБУ.

По его словам, боевики, ранее состоявшие в рядах гибридной армии РФ, "давно ушли оттуда" и "занимаются своими делами", а новоприбывшие "через два месяца уезжают".

"Они (российские кураторы - ред.) должны сидеть, а мы (рядовые боевики - ред.) должны везде убирать за ними, восстанавливать, красить, белить, строить. А деньги на строительство выделять? Нет. Получил зарплату, скинулся, покупаешь краску, плакаты, если надо. Но это все за свои деньги покупалось", - рассказал Семенченко.

Боевик, руководивший "службой ракетно-артиллерийского вооружения" одной из группировок в ОРЛО, показал на фото, как за свой счет маскировал схроны с российским оружием, потратив на это около 100 тысяч российских рублей.

Семенченко также рассказал, что российских офицеров в рядах террористов ЛНР контролируют другие российские офицеры из ФСБ.

"Спецподразделения называют себя"куполами". Они контролируют своих военнослужащих, за ними присматривают, чтобы не воровали, не гуляли, чтобы никакие документы не выходили", - отметил задержанный.





Скриншот из видеозаписи

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Семенченко - гражданин Украины, житель Луганска - почти два года находился в рядах гибридных войск, где координировал прием и выдачу российского оружия. Контрразведка СБУ следила за мужчиной около года и задержала, когда он приехал на свободную территорию Украины по семейным обстоятельствам. Галицкий суд Львова арестовал Семенченко на два месяца.

Задержанный подтвердил документально, что террористы воюют с российским оружием и под руководством россиян.

Семенченко также рассказал, что общался со многими кадровыми офицерами РФ. По его словам, все они прибывают из российского Новочеркасска под вымышленными фамилиями и с псевдодокументами боевиков ЛНР.

24 июля 2017 года разведка сообщала, что среди боевиков в Донбассе отмечаются очередные случаи небоевых потерь и суицидов в результате издевательств российских офицеров и доведение подчиненных до самоубийства.

Видео: YouTube / ТСН

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