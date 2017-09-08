Появилось видео взрыва автомобиля на Бессарабке в Киеве
В интернете опубликовано снятое видеорегистратором видео взрыва автомобиля в районе Бессарабского рынка в Киеве.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Как сообщалось ранее, в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб мужчина, женщина госпитализирована с ранениями.
Друг погибшего сообщил, что Тимур Махаури был членом чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал Махаури "весьма незаурядной личностью" и рассказал о его проблемах с законом. Ранее Махаури в Украине получил условный срок за незаконное хранение оружия. По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 с. 115 УК (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).
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