Появилось новое видео взрыва на Бессарабке в Киеве
В интернете опубликовано новое видео момента взрыва автомобиля на Бессарабке в Киеве. Видео снято камерой наблюдения, расположенной на одном из зданий возле места события.
Взрыв зафиксирован на 53 секунде видео.
Ранее в интернете появилось видео взрыва, снятое автомобильным видеорегистратором.
Как сообщалось ранее, вечером 8 сентября в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб гражданин Грузии, по непроверенным данным, участник АТО Али Тимаев (также известный как Тимур Махаури), женщина, которая была с ним в авто, госпитализирована с ранениями. Также в салоне находилась 10-летняя девочка, она серьезно не пострадала.
Читайте также: Взрыв автомобиля в центре Киева: все подробности и версии
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:46
-
вчера
18:53
-
вчера
18:08
-
вчера
07:50
-
вчера
17:23