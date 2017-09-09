Появилось новое видео взрыва на Бессарабке в Киеве

В интернете опубликовано новое видео момента взрыва автомобиля на Бессарабке в Киеве. Видео снято камерой наблюдения, расположенной на одном из зданий возле места события.

Взрыв зафиксирован на 53 секунде видео.

Ранее в интернете появилось видео взрыва, снятое автомобильным видеорегистратором.

Как сообщалось ранее, вечером 8 сентября в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб гражданин Грузии, по непроверенным данным, участник АТО Али Тимаев (также известный как Тимур Махаури), женщина, которая была с ним в авто, госпитализирована с ранениями. Также в салоне находилась 10-летняя девочка, она серьезно не пострадала.

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