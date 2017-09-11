Впечатляющий подводный переход украинских танков: видео
Вчера, 10 сентября, в украинской армии отмечали День танкистов. По этому случаю военнослужащих, подразделения которых составляют "бронированный кулак" Вооруженных Сил Украины, поздравил глава государства Петр Порошенко.
Праздник установлен в Украине указом президента Украины о Дне танкистов от 29 августа 1997 №922/97. Его отмечают каждое второе воскресенье сентября.
По случаю праздника концерн Укроборонпром показал видеопоздравление украинским танкистам (см. выше).
Не остались в стороне и танкисты учебного центра Десна:
Также у себя в Facebook впечатляющее видео подводного перехода танками реки показал начальник Генштаба Виктор Муженко:
В июле 2017 года министр обороны Степан Полторак заявил, что в Харькове на базе факультета военной подготовки национально-технического университета создадут институт танковых войск.
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