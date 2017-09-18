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Схемы опубликовали видео инцидента с сотрудниками УГО

18.09.2017, 16:30

Программа Схемы опубликовала видео инцидента журналиста и оператора программы с сотрудниками Управления государственной охраны возле одного из ресторанов в Конча-Заспе, где, по данным представителей СМИ, находились первые лица государства. Видео появилось на странице Схем в Facebook.

"Это видео демонстрирует, как работники УГО напали на нашего журналиста Михаила Ткача и оператора Bruce Tr (Борис Троценко, - ред.) в ночь на 16 сентября рядом с ресторанным комплексом в Козине, где праздновали свадьбу сына генпрокурора Луценко", - сказано в сообщении. 

По словам Ткача, на съемочную группу программы Схемы возле одного из ресторанов, где находились президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, напали сотрудники Управления государственной охраны Украины.

Начальник УГО Валерий Гелетей извинился за действия своих подчиненных и назначил внутреннее расследование по факту конфликта. 

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