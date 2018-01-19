Жители Донецка рассказали, как живут без мобильной связи: видео

Некоторые местные жители временно оккупированного Донецка возмущаются отсутствием мобильной связи в городе. Об этом сообщает Общественное телевидение Донбасса.

"Просто потеряли всякую связь, у меня родственники в Украине, я с ними неделю уже не могу связаться …Это ужас просто. А Феникс (мобильный оператор боевиков, - ред.) пойти купить - это смертоубийство, там говорят, спекуляция", - отметила одна из женщин.

По словам другой дончанки, все ее знакомые надеются и ждут, когда появится связь.

"Бабушки все возмущаются, в основном пострадали бабушки и дедушки, те, кто не пользуется интернетом. Никто нас не имеет права лишать связи. Мне было удобно, чтобы я имела связь с Украиной", - добавила местная жительница.

"Связи также нет вообще, Феникс вообще практически не работает", - рассказал сегодня LIGA.net источник в городе.

По информации источников LIGA.net, во временно оккупированном Луганске среди луганчан растет недовольство. "Понятно, что против тех, кто с оружием побоятся выйти, но люди возмущены и недовольны", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Как сообщалось, сеть Vodafone пропала на территории ОРДЛО 11 января. Причиной стало повреждение телекоммуникационных сетей в районе н. п. Оленевка, Донецкой области и Счастье, Луганской области. Работы по восстановлению связи продолжаются.

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Ранее сообщалось, что Vodafone заявила о переводе всех абонентов, живущих на оккупированной территории Донбасса на тариф Смартфон Стандартный - с ежедневной оплатой в 3 грн в день.

Услугами Vodafone на территории ОРДЛО пользуются почти 2 млн абонентов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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