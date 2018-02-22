Военные ВСУ уничтожили БМП боевиков возле Докучаевска: видео
Украинские военные в Донбассе уничтожили боевую машину пехоты боевиков, экипаж которой, по мнению представителей ВСУ, вел разведку. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Сегодня благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников", - сказано в сообщении.
Судя по видеозаписи и траектории полета боеприпаса, военные применили украинский противотанковый ракетный комплекс Стугна-П.
Начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Муженко сообщил сегодня, что в Украине продолжается изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
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