Боевики заявили о взрыве авто в оккупированном Донецке - видео

Во временно оккупированном Донецке взорвали автомобиль, один человек погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщают подконтрольные российским наемникам СМИ.

"В результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения. Взрыв произошел на проезжей части напротив РСК "Олимпийский". Сейчас всю прилегающую территорию оцеплено, а движение на этом участке перекрыто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел вечером 5 марта возле республиканского спорткомплекса Олимпийский, на проезжей части улице Артема.

3 марта источники LIGA.net сообщили, что в центре временно оккупированного Донецка произошел взрыв во дворе жилых домов. Разбились стекла в окнах квартиры рядом с местом взрыва. Другой источник добавил, что взорвался автомобиль в Ворошиловском районе Донецка.

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