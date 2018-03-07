В Полтавском горсовете "активисты" подрались с депутатами: видео

Сегодня в Полтавском горсовете между "активистами", которые, по их словам, пришли высказать свое недовольство уборкой улиц от снега, и депутатами произошло несколько конфликтов с применением силы. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно сообщению 0532, началось все с того, что "активисты" под зданием горсовета устроили акцию протеста против бездействия властей во время сложных погодных условий. Митингующие периодически перекрывали движение по ул. Соборности.

Фото: poltava.depo.ua

После этого "активисты" переместились непосредственно в здание горсовета.

Издание poltava.to сообщает, что перед заседанием горисполкома якобы избили начальника управления по вопросам обращений граждан Игоря Веригу, который вынес из помещения принесенные туда "активистами" соль и песок.

Фото: poltava.to

Чиновник объявил в зале заседаний, что заседание исполкома переносится. После этого возникла вторая драка - между Веригой и неким Александром Масюком, которого полтавские СМИ называют общественным "активистом".

Фото: poltava.to

Кроме того, по сообщениям журналистов, произошла стычка между "активистом" Евгением Мавлетбаевим и руководителем аппарата горсовета Романом Мельником.

Присутствовавшая в здании горсовета полиция пыталась разборонить дерущихся. Задержанных нет. На сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области об инциденте в горсовете ничего не сообщается.

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