Под Херсоном военные подрались с гражданскими: есть пострадавшие

На Херсонской области произошла драка между гражданскими и якобы военнослужащими одного из подразделений ВМС ВСУ, в ходе которой есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Согласно сообщению, об этом заявила жительница Херсона. По ее словам, в ночь на 9 марта ее 20-летний сын получил телесные повреждения от неизвестного мужчины возле одного из развлекательных заведений в селе Новая Збурьевка Голопристанского района.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Предварительно установлено, что произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения", - сообщили в полиции, отметив, что рассматривают причастность к этому военнослужащих части, которая дислоцируется в Новой Збурьевке.

В сети опубликована видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирована драка, в которой участвовали примерно 15 мужчин, в числе которых есть люди в камуфляжной форме. Потасовка длится около 20 секунд, после чего неизвестные уходят, а избитые остаются лежать, едва шевелясь.

10 марта издание Херсон Online сообщило со ссылкой на письмо от местных жителей, что в Збурьевке регулярно происходят "пьяные дебоши военных". Также сказано, что в ночь на 9 марта люди в военной форме напали покупателей, которые зашли в магазин за сигаретами.

"Один из них 8 марта праздновал 20-летие. Толпа военных жестоко избила их за несколько секунд. Двое из ребят попали в реанимацию, сейчас собирают деньги на операцию", - сказано в письме.

Помимо этого сказано, что якобы военнослужащие "устраивают перестрелки и все время провоцируют конфликты".

В свою очередь, в пресс-центре командования ВМС ВСУ 11 марта заявили, что несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что стало поводом для драки.

"После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки "BMW" к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно", - сообщили в командовании ВМС.

Сказано, что пересечение охранного периметра гражданскими запрещено и потому они были задержаны и переданы Нацполиции.

"В настоящее время зафиксированы телесные повреждения как у военнослужащих, так и у гражданских лиц. Все указанные военнослужащие были трезвыми. Материалы дела переданы в правоохранительные органы", - отметили в пресс-центре.

По факту инцидента командование ВМС ВСУ и Военная служба правопорядка проводят служебные проверки.

"Иинциденту будет дана юридическая оценка, после чего виновные лица будут привлечены к ответственности", - резюмировали в ВМС.

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