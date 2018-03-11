Под Херсоном военные подрались с гражданскими: есть пострадавшие
На Херсонской области произошла драка между гражданскими и якобы военнослужащими одного из подразделений ВМС ВСУ, в ходе которой есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Согласно сообщению, об этом заявила жительница Херсона. По ее словам, в ночь на 9 марта ее 20-летний сын получил телесные повреждения от неизвестного мужчины возле одного из развлекательных заведений в селе Новая Збурьевка Голопристанского района.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Предварительно установлено, что произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения", - сообщили в полиции, отметив, что рассматривают причастность к этому военнослужащих части, которая дислоцируется в Новой Збурьевке.
В сети опубликована видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирована драка, в которой участвовали примерно 15 мужчин, в числе которых есть люди в камуфляжной форме. Потасовка длится около 20 секунд, после чего неизвестные уходят, а избитые остаются лежать, едва шевелясь.
10 марта издание Херсон Online сообщило со ссылкой на письмо от местных жителей, что в Збурьевке регулярно происходят "пьяные дебоши военных". Также сказано, что в ночь на 9 марта люди в военной форме напали покупателей, которые зашли в магазин за сигаретами.
"Один из них 8 марта праздновал 20-летие. Толпа военных жестоко избила их за несколько секунд. Двое из ребят попали в реанимацию, сейчас собирают деньги на операцию", - сказано в письме.
Помимо этого сказано, что якобы военнослужащие "устраивают перестрелки и все время провоцируют конфликты".
В свою очередь, в пресс-центре командования ВМС ВСУ 11 марта заявили, что несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что стало поводом для драки.
"После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки "BMW" к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно", - сообщили в командовании ВМС.
Сказано, что пересечение охранного периметра гражданскими запрещено и потому они были задержаны и переданы Нацполиции.
"В настоящее время зафиксированы телесные повреждения как у военнослужащих, так и у гражданских лиц. Все указанные военнослужащие были трезвыми. Материалы дела переданы в правоохранительные органы", - отметили в пресс-центре.
По факту инцидента командование ВМС ВСУ и Военная служба правопорядка проводят служебные проверки.
"Иинциденту будет дана юридическая оценка, после чего виновные лица будут привлечены к ответственности", - резюмировали в ВМС.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.03.18
09:07
-
10.03.18
17:20
-
10.03.18
16:35
-
10.03.18
16:12
-
10.03.18
14:24
Материалы по теме
-
11.03.2018 17:43
-
11.03.2018 11:22
-
11.03.2018 11:21
-
11.03.2018 10:23
-
10.03.2018 21:08
Все материалы по теме: Происшествия
-
-
09.03.18, 16:27
-
07.03.18, 11:33