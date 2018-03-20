В Варшаве у посольства Украины сожгли портреты Бандеры и Шухевича
19 березня 2018 р.
В Варшаве в понедельник, 19 марта, польские националисты пикетировали посольство Украины; в ходе акции ее участники сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом в своем Facebook сообщил один из инициаторов пикета, депутат польского Сейма и лидер националистической партии Рух народовый (пол. Ruch Narodowy, буквально "Национальное движение") Роберт Винницки.
Кроме Руха, в акции участвовали представители националистических организаций Польши Национально-радикальный лагерь и Всепольская молодежь.
"Наша акция была прямым ответом на марш неонацистов две недели назад во Львове в честь Романа Шухевича, ответственного за геноцид в Восточной Малопольше", - заявил Винницки.
По словам политика, националисты скандировали лозунги "Бандеровцы - убийцы", "Шухевич - преступник" и "Позор Украине", а также призвали польское правительство "кардинально изменить свою политику в отношении Киева".
Кроме того, участники пикета сожгли портреты одного из лидеров украинских националистов Степана Бандеры и командира УПА Романа Шухевича.
Посольство Украины в Польше осудило эту акцию у стен диппредставительства и "антиукраинскую пропаганду", которая звучала во время нее.
"Сознательно или несознательно, но своими действиями и высказываниями они (польские националисты, участвовавшие в пикете - ред.) разжигают нетерпимость, действуют в пользу Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы", - говорится в заявлении посольства.
В то же время украинские дипломаты поблагодарили поляков, которые вчера "пришли к посольству, чтобы… выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше".
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4 марта 2018 года во Львове праворадикалы провели факельный марш с лозунгами против Польши из-за ее нового закона о запрете "бандеризма". В марше приняли участие представители Национального корпуса, Правого сектора, Свободы.
МИД Польши выразил обеспокоенность проведением этой манифестации.
Фото: facebook.com/robertwinnickipubliczny; видео: Twitter Ruch Narodowy
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