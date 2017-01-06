Я решил сбежать: еще один боевик ДНР сдался СБУ: видео
Суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика террористической организации ДНР, который воспользовался программой Службы безопасности "Тебя ждут дома". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Житель Доброполья Донецкой области присоединился к незаконному вооруженному формированию в 2015 году. "Однако, поняв истинную сущность террористических организаций, он отказался от дальнейшего сотрудничества с боевиками", - сказано в сообщении.
Подозреваемый длительное время скрывался от правоохранителей, опасаясь уголовной ответственности. Узнав о программе СБУ, он решил присоединиться к ее участникам.
Мужчина призвал боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР сложить оружие. "Потом я решил сбежать. Сбежал, через две недели меня привезли в Допрополье, где мы написали в полицию чистосредечное заявление. Суд с меня уголовную ответственность снял", - рассказал бывший боевик.
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