Укроборонпром разработал новое ракетное вооружение для ВВС: видео
11.02.2017, 10:48
ГП Укроборонпром разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на странице в Facebook.
Ракеты калибром 57-мм предназначены для поражения наземных целей. Их спроектировали для вооружения ударных вертолетов и самолетов.
Испытания прошли успешно, экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления Адрос, попал в заданные цели.
Для того, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет, нужно полсекунды.
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