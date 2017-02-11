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Укроборонпром разработал новое ракетное вооружение для ВВС: видео

11.02.2017, 10:48

ГП Укроборонпром разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на странице в Facebook.

Ракеты калибром 57-мм предназначены для поражения наземных целей. Их спроектировали для вооружения ударных вертолетов и самолетов. 

Испытания прошли успешно, экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления Адрос, попал в заданные цели.

Для того, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет, нужно полсекунды. 

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