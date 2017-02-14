Тимошенко ответила на обвинения Гройсмана: Его надо уволить

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко считает, что премьер-министра Владимира Гройсмана необходимо отправить в отставку. Об этом Тимошенко заявила в эфире канала NewsOne, комментируя обвинение главы правительства, высказанные сегодня.

"Мы только что подали заявление об отставке господина Гройсмана... Мы привели четкие аргументы, почему его надо отправить в отставку. Это просто тотальное падение экономики, это инфляция, которая уже превышает в реальности все ожидания", - заявила она.

"Кроме того, это мегакоррупция, о которой говорит весь мир, лидеры других государств, депутаты, парламенты других стран, послы других стран. Это коррупция, за которую уже просто стыдно каждому украинцу", - добавила Тимошенко.

Ранее сегодня премьер-министр Гройсман назвал Тимошенко "мамой украинской коррупции, популизма и неэффективности".

"Отцом-основателем новейшего украинского государства мы считаем Михаила Грушевского. Родителями коррупции, популизма, неэффективности, экономических кризисов являются тоже люди. Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", - сказал он.

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