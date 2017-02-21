День Героев Небесной сотни с высоты птичьего полета: видео
20 февраля 2017 года на Майдане в Киеве собрались тысячи людей по случаю третьей годовщины Дня памяти Героев Небесной сотни.
В интернете появилось видео с высоты птичьего полета.
В трогательном ролике звучит песня Павла Табакова "Небесну сотню, Господи, прийми".
20 февраля президент Петр Порошенко заявил, что победа Революции достоинства сорвала давние планы государства-агрессора России по порабощению Украины.
МИД в своем заявлении по случаю годовщины Майдана отметил, что за три года вооруженной агрессии РФ против Украины погибли более 9,8 тысяч человек, около 23 тысяч получили ранения, почти 1 миллион 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.
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