День Героев Небесной сотни с высоты птичьего полета: видео

20 февраля 2017 года на Майдане в Киеве собрались тысячи людей по случаю третьей годовщины Дня памяти Героев Небесной сотни.

В интернете появилось видео с высоты птичьего полета.



В трогательном ролике звучит песня Павла Табакова "Небесну сотню, Господи, прийми".

20 февраля президент Петр Порошенко заявил, что победа Революции достоинства сорвала давние планы государства-агрессора России по порабощению Украины.

МИД в своем заявлении по случаю годовщины Майдана отметил, что за три года вооруженной агрессии РФ против Украины погибли более 9,8 тысяч человек, около 23 тысяч получили ранения, почти 1 миллион 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.

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