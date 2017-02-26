Под Эйфелевой башней прошла акция "Крым - это Украина": видео
В день сопротивления Крыма российской оккупации члены общественной организации "Сеть народной дипломатии Global Ukraine" провели в Париже акцию "Крым - это Украина". Об этом в Facebook сообщила первый замминистра информационной политики Эмине Джепарова.
"День сопротивления Крыму российской оккупации. 26 февраля. Партнеры МИП сеть народных дипломатов Украины GlobalUkraine в Париже вышли под Эйфелеву башню в поддержку акции "Крым это Украина", - сообщила она.
26 февраля в Украине отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации. В связи с этим сегодня в центре Киева прошел Марш солидарности с крымскотатарским народом.
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