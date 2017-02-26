USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Под Эйфелевой башней прошла акция "Крым - это Украина": видео

26.02.2017, 17:53

В день сопротивления Крыма российской оккупации члены общественной организации "Сеть народной дипломатии Global Ukraine" провели в Париже акцию "Крым - это Украина". Об этом в Facebook сообщила первый замминистра информационной политики Эмине Джепарова.

"День сопротивления Крыму российской оккупации. 26 февраля. Партнеры МИП сеть народных дипломатов Украины GlobalUkraine в Париже вышли под Эйфелеву башню в поддержку акции "Крым это Украина", - сообщила она.

26 февраля в Украине отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации. В связи с этим сегодня в центре Киева прошел Марш солидарности с крымскотатарским народом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 