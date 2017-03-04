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Князев: В составе КОРД появился воздушный спецназ

04.03.2017, 17:30
В составе полиции особого назначения КОРД появилось подразделение воздушного спецназа. Об этом сообщил в Facebook руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

"Свои способности, приобретенные во время изнурительных тренировок, бойцы КОРД продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы", - сообщил Князев.

По его словам, 10 спецназовцев продемонстрировали неожиданный для условных террористов вход в помещение с целью освобождения заложников.

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