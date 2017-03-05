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Митинг под Соломенским судом: требуют решения по делу Насирова

05.03.2017, 21:05

Под зданием Соломенского суда в Киеве собрались депутаты и представители общественности. Присутствующие требуют избрать меру пресечения для главы ГФС Романа Насирова. Митингующие также планируют не дать вывести Насирова из здания.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ и прокуроры САП вместе с задержанным главой ГФС будут оставаться в зале суда до продолжения заседания или завершения временного содержания подозреваемого под стражей (23:00).

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