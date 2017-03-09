СМИ узнали, как чиновник пытался "спасти" Насирова до суда: видео

Глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин еще в декабре прошлого года направил письмо в НАБУ с просьбой считать недействительным ключевой документ по делу отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Об этом говорится в расследовании программы Схемы, сообщает Радио Свобода.

Речь идет о заключении судебно-экономической экспертизы, в котором утверждается, что своими действиями глава ГФС нанес госбюджету ущерб на сумму более 2 млрд грн. Журналисты выяснили, что подозрение в уголовном правонарушении, объявленном Насирову, базируется именно на этой экспертизе.

Документ на запрос НАБУ провели двое экспертов КНИИСЭ и составили свое заключение еще 30 ноября 2016 года. "Однако 15 декабря 2016 года директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил НАБУ, что глава ДФС Роман Насиров якобы предоставил дополнительные материалы, которые имеют существенное значение, и попросил считать судебно-экономическую экспертизу недействительной", - говорится в расследовании.

В НАБУ ответили, что Рувин совершил самодеятельность, поскольку отзыв уже составленного заключения не предусмотрен законом. Действия чиновника в НАБУ называют вмешательством в следствие.

"В конце концов экспертиза о нанесении ущерба бюджету в 2 млрд грн таки легла в основу текста подозрения Роману Насирову. И попытка директора Киевского института экспертиз Александра Рувина отозвать ее была самой отчаянной попыткой спасти Насирова еще до суда", - говорится в расследовании.





Журналисты направили запрос Рувину с просьбой прокомментировать, что принудило его отозвать экспертизу, которая насчитывает убытки. Чиновник пока не ответил на запрос, его помощник сказал, что он сейчас на больничном.

2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить Насирова от обязанностей главы ГФС.

В ночь на 7 марта следственный судья Соломенского суда избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 100 млн грн.

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