Порошенко: У нас нет конфликта, а есть российская оккупация
Президент Петр Порошенко исправил главу представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Лилию Чернявскую, которая во время выступления на заседании Совета регионального развития назвала ситуацию в Донбассе "конфликтом на Востоке".
"Одна из флагманских операций для нас и для страны - это поддержка людей, которые оказались в сложной ситуации из-за конфликта на Востоке", - сказала Чернявская.
Порошенко прервал ее выступление словами: "Я прошу прощения, у нас нет конфликта на Востоке, у нас есть российская оккупация украинской земли".
Чернявская попросила прощения у присутствующих и продолжила свою речь.
Ранее на заседании совета Порошенко назвал "блокадное" движение во главе с некоторыми народными депутатами спецоперацией в пользу государства-оккупанта России.
Исправлено. В предыдущей редакции новости заголовок звучал как "Порошенко: У нас нет конфликта на востоке", что можно было некорректно трактовать как цельную позицию президента относительно событий в Донбассе.
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