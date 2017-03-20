Порошенко: У нас нет конфликта, а есть российская оккупация

Президент Петр Порошенко исправил главу представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Лилию Чернявскую, которая во время выступления на заседании Совета регионального развития назвала ситуацию в Донбассе "конфликтом на Востоке".

"Одна из флагманских операций для нас и для страны - это поддержка людей, которые оказались в сложной ситуации из-за конфликта на Востоке", - сказала Чернявская.

Порошенко прервал ее выступление словами: "Я прошу прощения, у нас нет конфликта на Востоке, у нас есть российская оккупация украинской земли".

Чернявская попросила прощения у присутствующих и продолжила свою речь.

Ранее на заседании совета Порошенко назвал "блокадное" движение во главе с некоторыми народными депутатами спецоперацией в пользу государства-оккупанта России.



Исправлено. В предыдущей редакции новости заголовок звучал как "Порошенко: У нас нет конфликта на востоке", что можно было некорректно трактовать как цельную позицию президента относительно событий в Донбассе.

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