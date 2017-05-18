USD:  26.27  26.52   EUR:  28.80  29.52  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

У жены главы департамента НПУ нелегальная фирма в Чернобыле - СМИ

18.05.2017, 00:53

Жена начальника департамента защиты экономики Национальной полиции Игоря Купранца является одной из двух основателей фирмы "Энивей", которая нелегально работает в Чернобыльской зоне. Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.

Фирма занимается изготовлением деревянных пеллетов для отопления. Производственный цех находится в селе Вильча и работает с 2014 года.

Как утверждают журналисты, пеллеты, изготовленные в Чернобыльской зоне, продают под видом гранулы. 

В списке предприятий, у которых есть разрешение на работу в зоне отчуждения, ООО "Энивей" нет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 