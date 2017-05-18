У жены главы департамента НПУ нелегальная фирма в Чернобыле - СМИ

Жена начальника департамента защиты экономики Национальной полиции Игоря Купранца является одной из двух основателей фирмы "Энивей", которая нелегально работает в Чернобыльской зоне. Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.



Фирма занимается изготовлением деревянных пеллетов для отопления. Производственный цех находится в селе Вильча и работает с 2014 года.



Как утверждают журналисты, пеллеты, изготовленные в Чернобыльской зоне, продают под видом гранулы.



В списке предприятий, у которых есть разрешение на работу в зоне отчуждения, ООО "Энивей" нет.

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