Шабунину возле военкомата брызнули в лицо из газового баллончика
В лицо главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина брызнули из газового баллончика у Днепровского военкомата Киева. Об этом сообщает центр информации о правах человека.
В военкомат Виталий Шабунин пришел после получения повестки, которую ему вчера вручали шесть человек.
Шабунин также пригласил журналистов присоединиться к посещению военкомата сегодня утром.
По его словам, еще в 2000 году он признан не пригодным к военной службе по состоянию здоровья.
"Когда Виталий Шабунин вышел из военкомата, к нему подбежал человек с камерой и начал спрашивать, зачем Шабунин ударил его коллегу, имея в виду Всеволода Филимоненко, который представляется журналистом издания Голос народа", - отметили в центре.
Мужчина с камерой преследовал Шабунина и не давал возможности другим СМИ снимать и задавать вопросы.
Шабунин предложил присоединиться к журналистам и Всеволоду Филимоненко. Но тот начал демонстративно уходить от активиста. Шабунин двигался в сторону Филимоненко, который в этот момент достал газовый баллончик и брызнул ему в лицо.
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