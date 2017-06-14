Мэр Николаева сбежал через балкон от киевских полицейских - СМИ

Глава николаевского городского совета Александр Сенкевич предположительно сбежал из своего кабинета через балкон, чтобы избежать встречи с сотрудниками Нацполиции, которые приехали из Киева для вручения ему подозрения в коррупционном нарушении. Об этом сообщает издание Никвести со ссылкой на источник в горисполкоме.

Из столицы прибыли представители Нацполиции для вручения протокола об административном нарушении в связи с коррупцией. Как уточняет издание МойГород, ранее Сенкевич проголосовал за назначение своей зарплаты и не предупредил о так называемом конфликте интересов, что правоохранителями расценивается как административное коррупционное нарушение.

Изначально мэр заперся в своем кабинете и секретарь отвечала всем, что "у него график" и он примет правоохранителей в 16:00. Однако, как пишет сайт НикВести, Сенкевич через балкон своего кабинета перебрался в соседний, где располагается Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, через который и покинул помещение.

Издание отмечает, что около здания находился автомобиль охраны главы облгосадминистрации Алексея Савченко, который вероятно помог мэру укрыться от полиции и журналистов, так как в 13:00 Сенкевич находился уже в кабинете губернатора. Журналист издания Podrobnosti.mk сообщил, что около приемной Савченко городского главу ожидает сотрудник Нацполиции. Охрана главы ОГА утверждает, что мэра в кабинете нет, но полицейские, охраняющие здание облгосадминистрации, настаивают, что видели, как Сенкевич поднимался наверх.

Примечательно, что СМИ сообщают об отключении камеры видеонаблюдения на время, когда предположительно Сенкевич покинул здание.

Также стало известно, что на запланированное мероприятие в горисполкоме с руководителями вузов вместо Сенкевича пришел его заместитель Евшений Шевченко и формат был изменен на закрытое заседание. Заместитель не внес ясность в ситуацию, а только продемонстрировал журналистам, что мэра внутри нет.

Депутат городского совета и однопартиец мэра Светлана Таранова отказалась комментировать ситуацию с визитом полиции для вручения протокола о подозрении главе города, аргумментируя это тем, что Сенкевича "с утра не видела" и о коррупционном нарушении узнала от журналистов.



Внештатный советник мэра и глава антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев сообщил LIGA.net, что "в 16:00 он (Сенкевич, - ред.) даст небольшой брифинг для прессы и встретится с полицией". "Он на встречах вот прямо сейчас возвращается в горисполком. Полиции сразу он назначил на 16:00", - сказал Ермолаев.

На вопрос, почему вместо него на встречу с руководителями вузов пришел заместитель мэра, ответил, что "мэр был в командировке почти два недели и сегодня первый день как он приехал, наверняка куча неотложных дел накопилась".

Редакция LIGA.net обратилась за комментарием к самому Сенкевичу, но он на протяжении часа не ответил.

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