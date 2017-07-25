Порошенко назначил нового главу Госпогранслужбы

Президент Петр Порошенко назначил председателем Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Порошенко отметил, что получил рапорт от главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко об увольнении с занимаемой должности по состоянию здоровья. Он поблагодарил Назаренко за "беспрецедентную работу" по развитию службы в непростые времена.

Президент присвоил Виктору Назаренко звание генерала армии и назначил его своим советником.

"Я как президент доволен состоянием дел в пограничной службе. Но здоровье есть здоровье, мы должны это учитывать. Очень волновался Виктор Александрович во время последнего визита президента Беларуси. К сожалению, это может произойти с каждым. Именно поэтому мной было принято решение удовлетворить рапорт. Одновременно я подписал указ о назначении генерала Назаренко своим советником", - сказал он.

После этого замглавы Администрации президента Валерий Кондратюк зачитал указ президента, которым генерал-полковнику Назаренко присваивается звание генерала армии.

По данным украинской службы Би-би-си, до назначения главой Государственной пограничной службы 52-летний Петр Цигикал возглавлял департамент оперативной деятельности ГПСУ.

В 2015 году Порошенко вручил Цигикалу генеральские погоны, отметив, что он является участником боевых действий в Донбассе.

Сейчас он имеет звание генерал-лейтенанта.

Петр Цигикал женат, имеет двух дочерей.

Ранее сегодня сообщалось , что глава Государственной пограничной службы Нзаренко подал в отставку. Он возглавлял Госпогранслужбу с 23 октября 2014 года.

21 июля сообщалось, что в Администрации президента на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Беларусью, на которой присутствовали Петр Порошенко и Александр Лукашенко, Назаренко потерял сознание.

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