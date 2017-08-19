Розенблат будет носить электронный браслет до середины осени

Народный депутат Борислав Розенблат, который является одним из главных фигурантов так называемого янтарного дела, обязан носить электронный браслет до 17 октября. Такое решение вынес Соломенский райсуд, сообщает 5 канал.

Прокуратуре удалось убедить судей, что без отслеживания перемещений нардеп может бежать из Украины, так как у него, согласно информации из электронной декларации, есть имущество на территории Германии, которое "дает возможность без проблем жить в другой стране".

В свою очередь Розенблат заверил суд, что сбегать от правосудия не намерен "даже без браслета".

"Я нахожусь здесь и буду отстаивать свою честь и достоинство... Я не привлекался к уголовной ответственности, никогда не давал и не брал взятки", - заявил он.

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11 июля 2017 года Рада поддержала снятие с фигурантов так называемого янтарного дела Розенблата и Максима Полякова депутатской неприкосновенности, однако не дала согласия на их задержание и арест. 18 июля суд обязал Розенблата внести залог в размере 7 млн грн, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Житомира, сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по его делу.

24 июля нардеп заявил, что семья внесла за него залог. 17 августа суд не разрешил Розенблату снять браслет.

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Видео: Youtube / 5 канал

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