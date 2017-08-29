ВСУ приняли на вооружение ракетный комплекс Корсар: видео

Легкий переносной ракетный комплекс Корсар, разработанный ГП Киевское конструкторское бюро Луч, после целого ряда испытаний принят на вооружение Вооруженных Сил Украины в соответствии с приказом Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром.

Вместе с пусковыми установками в украинскую армию поставлены более 50 ракет к Корсару, изготовленных досрочно.

"Корсар позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность - у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом наведение проходит в низкоэнергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления", - отмечают в Укроборонпроме.

Габариты ПТРК позволяют его легко переносить и вести огонь "с плеча", без применения дополнительных устройств. Для удобства использования также предусмотрен специальный станок.

Для Корсара разработаны две управляемые ракеты - РК-3К и РК-3ОФ.

РК-3К оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, предназначенной для поражения современных бронированных неподвижных и движущихся объектов с комбинированной, разнесенной или монолитной броней, а также зависших вертолетов. Ракета обеспечивает бронепробиваемость за динамической защитой не менее 550 мм.

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РК-3ОФ оснащена осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и предназначена для поражения легкобронированных объектов, сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ) и живой силы. В ходе испытаний было достигнуто сквозное пробитие бронеплиты толщиной 50 мм.

За точность наведения комплекса отвечает прибор ПН-КУ, разработанный Изюмским приборостроительным заводом. Несмотря на свои малые габариты и вес в 4 кг, он обеспечивает наведение ракеты на дальности до 2,5 км в пределах +/- 250 мм.

23 августа 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что Украина начинает программу развития вооруженно-технического обеспечения армии, которое должно соответствовать уровню 21-го века.

Фото и видео: Укроборонпром

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