Учения Rapid Trident под Львовом перешли в активную фазу: видео

Международные учения Rapid Trident 2017, которые проходят в поселке Старычи Львовской области, перешли в активную фазу.

За учениями наблюдают военные аташе из почти 50 стран.

Американский военный, руководитель группы компьютерной симуляции условного противника Джерис Мелчер рассказывает, что в ходе учений задачей его батальонов был захват Львова. Однако они "встретили серьезное сопротивление подразделений Украины, Польши и Литвы".

"Несколько моих батальонов уже не боеспособны, поскольку потеряли много личного состава", - говорит он.

Украинский командир минометного расчета Роман Сирота сообщает, что задача нынешнего этапа учений - уничтожение живой силы противника.

"Попадали, уничтожали мишени, все проходило нормально. Как днем, так и ночью", - комментирует он ход учений.

В ходе соревнований по приведению в бой миномета победили украинские военные.

Также сообщается, что украинская компьютерная система управления войсками "Дельта" оказалась полностью совместимой с аналогами НАТО, а по параметрам защищенности - на шаг впереди некоторых из них.



&lt;br /&gt;

Военные учения Rapid Trident-2017 на базе Международного центра миротворчества и безопасности имени гетьмана Петра Сагайдачного стартовали 11 сентября. В них принимают участие также военные из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Британии.

Читайте также: Учения Запад-2017 перешли в активную фазу

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.