В НАБУ отчитались о своей работе за 2017 год: видео
По состоянию на конец 2017 года НАБУ расследовало 500 уголовных производств против топ-коррупционеров, в суды было передано более 100 производств. Об итогах работы за год сообщает пресс-служба бюро.
В НАБУ напомнили о самых громких делах и отметили, что в настоящее время в судах находятся более 100 дел от бюро.
"Самым большим вызовом в работе бюро остается несостоятельность судебной системы рассматривать дела, направленные НАБУ и САП в суд. Надеемся, что в 2018 г таки будет создан антикоррупционный суд, который обеспечит вынесение приговоров коррупционерам", - отметили в НАБУ.
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