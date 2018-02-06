Дуда заявил, что подпишет закон о "запрете бандеризма"

Невзирая на призыв Верховной Рады отклонить скандальные правки в закон об Институте национальной памяти Польши, польский президент Анджей Дуда подпишет этот документ. Об этом он заявил в специальном обращении из президентского дворца в Варшаве, о чем сообщила его пресс-служба.

"Я решил подписать поправку... положения ст. 55, и они вступят в силу. В то же время я решил, что передам законопроект в Конституционный трибунал в рамках последующей процедуры", - заявил он.

По словам Дуды, внесенные законодателями Польши изменения "не являются новым законом". "Это предложение появилось не неделю или месяц назад. Я говорил об этом больше года назад и во время моего визита в Израиль", - подчеркнул он.

По его словам, новый закон "никоим образом не ограничивает художественную и научную деятельность" по теме.

Как отмечает пресс-служба, Дуда подчеркнул, что в Польше "не может быть места ненависти по признаку национальности или этнической принадлежности".

"Мы все знаем, к чему привел антисемитизм; никогда в истории это не должно повториться", - сказал он, добавив, что во время Второй мировой войны "были случаи зла".

В своей речи Дуда ни разу не упомянул Украину.

Практически за час до того, как президент Польши выступил с обращением, Верховная Рада обратилась к нему с заявлением об осуждении новой редакции закона о польском Институте нацпамяти.

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26 января 2018 года правки к закону об Институте нацпамяти Польши, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, были одобрены Сеймом, а в ночь на 1 февраля документ одобрили и в Сенате. Он предполагает запрет в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов, и предусматривает уголовное наказание за отрицание их преступлений.

Как и в Украине, а Израиле также высказали недовольство законом, и заявили, что могут признать его отрицанием Холокоста. Правительства стран договорились о немедленном диалоге. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

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