Дело Рубана: СБУ обнародовала видео переправки оружия от боевиков

Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан по сговору с главарями террористической организации ДНР систематически вывозил оружие и боеприпасы на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время доклада президенту Петру Порошенко.

Служба безопасности Украины обнародовала соответствующие видеозаписи.

"Благодаря принятым СБ Украины мерам удалось предотвратить масштабные террористические акты в Украине, которые могли привести к большим человеческим жертвам", - отметил председатель СБУ.

Он отметил, что жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты.

Грицак подчеркнул, что СБУ полностью контролировала поступления боеприпасов в Украину и предотвратила их использование.

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8 марта Рубан был задержан на одном из КПВВ в Донбассе, когда возвращался с оккупированной территории. Сегодня Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права залога. В СБУ считают, что в подготовке терактов в Киеве не обошлось без "кураторов из Москвы".

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Видео: ssu.gov.ua

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