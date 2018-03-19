Против зама Матиоса открыли дело о незаконном обогащении - СМИ
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по фактам незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации Дмитрием Борзых, заместителем главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом говорится в ответе САП на запрос программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Отмечается, что производство открыто по заявлению журналистов проекта "Тисни" (Bihus.Info).
В ответе САП речь идет о двух уголовных статьях - 366-1 (Декларирование недостоверной информации) и 368-2 (Незаконное обогащение) УК.
Расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро.
Фото: bihus.info
Как сообщают журналисты проекта, они выяснили, что в засекреченной декларации Борзых якобы не указаны расходы на аренду дома, в котором он проживает с некой женщиной, данные о доходах которой в декларации заместителя главного военного прокурора также не отражены.
Издание ссылается на декларацию Борзых на сайте проекта Декларации, где указано, что чиновник арендует в селе Лесники под Киевом дом площадью 390 квадратных метров и имеет автомобиль Toyota Camry стоимостью 300 тыс грн.
Журналисты обращают внимание, что чиновник задекларировал 31 тыс грн зарплаты в месяц. Аренда дома, который снимает Борзых, по данным проекта, стоит, как минимум, 90 тыс грн в месяц.
Также, по мнению журналистов, Борзых не указал в своей декларации членов своей семьи и их имущество.
"Однако, съемочная группа программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" несколько раз зафиксировала, как из дома в Лесниках вслед за Дмитрием Борзых выезжала женщина на автомобиле Range Rover Evoque, стоимость которого даже на вторичном рынке в среднем составляет около 1,5 млн грн", - говорится на сайте проекта.
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