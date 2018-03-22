"Их надо убрать всех и сразу": ГПУ показала видео с Савченко

Генпрокуратура опубликовала в своем YouTube видеоролик, в котором, как утверждают в ГПУ, представлены "факты совершения Надеждой Савченко ряда тяжких и особо тяжких преступлений против основ нацбезопасности и против общественной безопасности".

В описании 28-минутного видео отмечается, что представленные материалы были получены в ходе негласных следственных действий.

В ролике присутствуют аудио- и видеофрагменты разговоров Савченко и главы центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана с офицерами ВСУ.

В беседах с военными Савченко и Рубан обсуждают варианты совершения теракта в Киеве и, в частности, в Верховной Раде.

"Я предлагаю переворот. Потому что их надо убрать физически, причем всех и сразу. Это один метод, один день и только изнутри. Может быть пара дней, но только один день самый удачный. До этого нужно ждать еще до года времени", - говорит парламентарий в одном из фрагментов.

"Дальше надо делать так, чтобы они бежали. То есть меня меньше интересует правительственный квартал, меня больше всего интересуют их жилища. Я думаю, они начнут бежать, когда им не будет куда возвращаться, бежать будут все. Дальше ваша задача - держать периметр", - добавила Савченко, обращаясь к одному из военных.

Также на видео зафиксированы момент скрытого пересечения депутатом линии разграничения в Донбассе и задержание Рубана на КПВВ 8 марта 2018 года.

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Сегодня, 22 марта, на заседании регламентного комитета Савченко рассказала свою версию, почему она ездила во временно оккупированный Донбасс.

"Факты пересечения границы, которые будут показаны в видео (Генпрокуратуры) - это правда. Но я возила одежду нашим пленным... Я ходила, просто маскировалась, я ходила просто через блокпосты, где нужно... Меня просто пропускали. Сколько раз я туда (в ОРДЛО - ред.) ходила, вы никогда знать не будете", - заявила она.

Что касается транспортировки вооружения из ОРДЛО, Савченко объяснила это желанием проверить, "есть ли торговля оружием и откуда оно завозится".

"Оружие вывозилось для того, чтобы передать в полки", - отметила нардеп.

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады.

22 марта регламентный комитет парламента поддержал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Видео: YouTube / ГПУ

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