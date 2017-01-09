Бурундуки украли более 40 шоколадок из магазина в Торонто: видео

Бурундуки украли более 40 шоколадок из магазина в Торонто, передает Би-би-си.

Владельцы магазина заметили пропажу и просмотрели записи видеонаблюдения, на кадрах они увидели, как белки выносят по одной шоколадке.

Продавцы обратились к пользователям соцсетей с просьбой дать совет, как отпугнуть животных. Работники магазина пытались закрывать двери, но в помещении становилось очень душно.

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