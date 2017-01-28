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Битбоксер Ozealous поражает афроамериканцев своим вокалом: видео

28.01.2017, 14:47

Американский пранкер Доусон Герли, известный под своим сценическим псевдонимом BigDawsTv опубликовал новое видео с битбоксером Ozealous, которое в Facebook за 5 дней посмотрели более 5 млн раз.

На видео запечатлено как Доусон с Ozealous подходят на улицах к афроамериканцам, представляются в качестве будущих участников шоу талантов и предлагают продемонстрировать свои умения в битбоксе (вид вокальной перкуссии, представляющий из себя искусство имитирования драм машины).

Слушатели приходят в полный восторг от выступления, а некоторые даже принимаются читать рэп под битбокс Ozealous.

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