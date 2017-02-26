В Индии спасли медвежонка, не покидавшего убитую мать: видео

Медвежонок губача был найден защитниками животных возле его матери - самки медведя, которая погибла в ловушке браконьеров в Индии. Об этом пишет Mirror.

Мать 10-недельного медвежонка погибла в ловушке с высоким электрическим напряжением, которую установили браконьеры. Детеныш медведицы не покидал мать с момента ее смерти.

Сейчас о маленьком животном заботятся сотрудники общественной организации Wildlife SOS и фондa Agra Bear Rescue Facility, финансируемого Британией.

Шестеро браконьеров, подозреваемых в уничтожении губачей, были задержаны в результате поисковой операции с применением собак. Браконьеры были обнаружены по инструментах, которые они использовали для установления смертельный ловушки.

Поскольку медвежонок не сможет самостоятельно развить необходимые навыки для выживания в дикой природе, он, вероятно, останется у зоозащитников на всю оставшуюся жизнь.

Губач - млекопитающее семейства медведей, единственный вид рода Melursus. Внешний вид этого медведя настолько своеобразен, что он получил прозвище "медведя-ленивца".

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