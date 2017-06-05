В Киеве похоронили Любомира Гузара: видео

Сегодня в Киеве похоронили кардинала Украинской греко-католической церкви, бывшего главу УГКЦ Любомира Гузара. Об этом сообщает Радио Свобода.



Церемония прошла в резиденции главы церкви, Патриаршем соборе Воскресения Христового на Левом берегу.



УГКЦ ранее провозгласила Гузара всенародным молящимся за мир в Украине.

Бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни. 3 июня прощание с ним прошло во Львове.

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