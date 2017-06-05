В Киеве похоронили Любомира Гузара: видео
05.06.2017, 19:33
Сегодня в Киеве похоронили кардинала Украинской греко-католической церкви, бывшего главу УГКЦ Любомира Гузара. Об этом сообщает Радио Свобода.
Церемония прошла в резиденции главы церкви, Патриаршем соборе Воскресения Христового на Левом берегу.
УГКЦ ранее провозгласила Гузара всенародным молящимся за мир в Украине.
Бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни. 3 июня прощание с ним прошло во Львове.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:15
-
11:50
-
08:00
-
03.06.17
14:31
-
03.06.17
12:05
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...