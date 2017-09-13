В Припяти туристы запустили колесо обозрения: видео

В Припяти запустили колесо обозрения. Видео появилось на YouTube-канале Кристофера Гржибека, одного из туристов из Польши, передает Громадське радио.



В описании автор видео отметил, что колесо запустили механически, без электрики. По его словам, ни один механизм не повредили - после того как записали видео, все вернули в первоначальный вид.



В Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения готовят жалобу.

Один из членов команды Chernobylzone пояснил, что колесо могло обвалиться и пострадали бы люди. Также претензия заключается в том, что Припять могут назвать местом, которое находится в аварийном состоянии и туда перестанут пускать туристов со всего мира.

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