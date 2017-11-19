NASA показало изменения климата на Земле за 20 лет: видео

Ученые американского аэрокосмического агентства (NASA, - ред.) показали видео, на котором видны последствия изменений климата на Земле за последние 20 лет.

В ролике используются разные спутниковые снимки, сделанные в 1997 году.

На видео отображено, как менялся размер ледников и снежных покровов на Земле, а из-за повышения температуры Арктика за 20 лет стала более зеленой.

В некоторых местах Земли появились "биологические пустоты".

"Жизнь - это единственное, что до сих пор делает Землю уникальной среди тысяч других планет, которые мы обнаружили", - отмечается в сообщении.

Создатели видео считают, что такая визуализация заставит людей задуматься о важности решения экологических проблем.

20 августа NASA опубликовало видео, на котором можно увидеть анимацию сближения астероида Florence с Землей.

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