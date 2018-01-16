В США собаки помешали мужчине выбросить новогоднюю елку: видео

Курьезный случай произошел на днях с жителем города Белла-Виста в американском штате Арканзас: мужчина попытался выбросить ставшую ненужной новогоднюю елку, однако этому помешали две его собаки. Видео потешной схватки в своем Facebook опубликовала жена мужчины.

Когда Дэвид Грэм вынес дерево на задний двор своего дома, собаки внезапно вцепились в елку зубами, не давая перебросить ее через забор. Американцу пришлось приложить усилия, чтобы осуществить задуманное.

В Facebook ролик собрал уже около 28 млн просмотров, а поделились им почти 600 тысяч пользователей.

В ноябре 2017 года в Великобритании суд оправдал хозяина собаки по делу о якобы нападении его питомца на другого человека, признав пса слишком толстым, чтобы он мог напасть на кого-либо.

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Видео: YouTube / RM Videos

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