В США собаки помешали мужчине выбросить новогоднюю елку: видео
Курьезный случай произошел на днях с жителем города Белла-Виста в американском штате Арканзас: мужчина попытался выбросить ставшую ненужной новогоднюю елку, однако этому помешали две его собаки. Видео потешной схватки в своем Facebook опубликовала жена мужчины.
Когда Дэвид Грэм вынес дерево на задний двор своего дома, собаки внезапно вцепились в елку зубами, не давая перебросить ее через забор. Американцу пришлось приложить усилия, чтобы осуществить задуманное.
В Facebook ролик собрал уже около 28 млн просмотров, а поделились им почти 600 тысяч пользователей.
В ноябре 2017 года в Великобритании суд оправдал хозяина собаки по делу о якобы нападении его питомца на другого человека, признав пса слишком толстым, чтобы он мог напасть на кого-либо.
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Видео: YouTube / RM Videos
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