"Мрия" - украинский самолет: мальчик из США нашел ошибку в книге

Семилетний Захар Лисковой, который живет в США, нашел ошибку в британской энциклопедии - самый большой в мире самолет Ан-225 Мрия назвали российским. Об этом сообщает Голос Америки.



Захар записал видеообращение в котором рассказал, что его родители и он сам - украинцы. И самый большой самолет - одно из достижений, которым гордятся украинцы.



"Сотни тысяч детей и взрослых уже прочитали этот ошибочный факт. С помощью моего видео я обращаюсь к редакторам и издателям энциклопедии и прошу вас подддержать меня. Мы, как читатели, заслуживаем правдивых фактов и правдивой информации. Я надеюсь, что издатели книги увидят мое обращение и исправят ошибку", - обратился Захар с просьбой исправить ошибку.

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