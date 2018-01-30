"Мрия" - украинский самолет: мальчик из США нашел ошибку в книге
Семилетний Захар Лисковой, который живет в США, нашел ошибку в британской энциклопедии - самый большой в мире самолет Ан-225 Мрия назвали российским. Об этом сообщает Голос Америки.
Захар записал видеообращение в котором рассказал, что его родители и он сам - украинцы. И самый большой самолет - одно из достижений, которым гордятся украинцы.
"Сотни тысяч детей и взрослых уже прочитали этот ошибочный факт. С помощью моего видео я обращаюсь к редакторам и издателям энциклопедии и прошу вас подддержать меня. Мы, как читатели, заслуживаем правдивых фактов и правдивой информации. Я надеюсь, что издатели книги увидят мое обращение и исправят ошибку", - обратился Захар с просьбой исправить ошибку.
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