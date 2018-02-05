Гигантский и сверхгорячий корональный дождь на Солнце: видео NASA

Солнечные вспышки, которые являются причиной внешних магнитных аномалий на Земле, включая так называемые магнитные бури, могут быть чудовищных габаритов, если сравнивать их с размерами нашей планеты. Аэрокосмическое управление США опубликовало видеозапись такого эпизода на Солнце, произошедшего еще 19 июля 2012 года, чтобы показать, насколько красивыми могут быть астрономические события, невидимые невооруженным глазом.

"Взрывные события на Солнце могут чрезвычайно сильно отличаться друг от друга. Некоторые - простые вспышки, другие происходят с корональным выбросом массы, а изредка можно наблюдать комплексные структуры, которые перемещаются в соответствии с магнитными вихрями в солнечной короне", - говорится в комментарии к видео.

Рассматриваемая вспышка средней силы на Солнце включала в себя все три варианта, отмечают в NASA, и завершилась поразительной красоты "корональным дождем".

Разгоряченная плазма, которую выбросило в "атмосферу" звезды, охлаждалась и конденсировалась вдоль мощных и невидимых магнитных линий.

Видео показано в ультрафиолете (304 ангстрема), который "подсвечивает" материал с температурой около 50000°С. Над видимой поверхностью Солнца (фотосферой), имеющей температуру около 5700°C, находится солнечная корона с температурой до 1 млн градусов по Цельсию.

Видео снято с использованием инструмента SDO, который фиксировал ситуацию на звезде каждые 12 секунд. Таким образом, секунда ролика - это 6 минут в реальном времени. Видео покрывает период с 00:30 ночи до 22:00 вечера 19 июля 2012 года.

Завтра, 6 февраля, в США состоится дебютный тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, созданной частной компанией SpaceX Илона Маска. LIGA.net будет вести прямую трансляцию этого исторического события.

Видео: Youtube / SpaceVideos

Смотрите также: Солнце в высоком разрешении: видео поверхности светила

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.