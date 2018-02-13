Топ-5 контрабанды животных в 2017 году по версии ГПСУ: видео

В Государственной пограничной службе Украины обнародовали топ-5 необычной контрабанды животных в 2017 году. Забавное видео опубликовано в Facebook ведомства.

В ролике сообщается о пяти самых запомнившихся случаях контрабанды животных:

в марте пограничники выявили маленького львенка, которого перевозили между двух тысяч попугаев;

летом в Херсонской области пограничники задержали браконьеров с уловом крабов из Красной книги, ущерб от вылова вылился в круглую сумму - 9 млн грн;

контрабандист, удирая от пограничников, "потерял" 12 маленьких поросят;

на Волыни были задержаны трое контрабандистов, которые намеревались переправить табун скакунов в Беларусь, но их вовремя задержали;

в октябре в Борисполе были задержаны контрабандисты, которые намеревались переправить в Арабские Эмираты трех соколов. Их нашли в багаже пассажира рейса Киев-Дубай.

Видео: facebook.com/Державна прикордонна служба України

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