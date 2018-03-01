Создана 3D-анимация мощной технологии генной инженерии: видео

Энтузиасты проекта Visual Science сделали видеоролик, наглядно показывающий, что такое технология генетического редактирования CRISPR и почему еще в 2015 году она была названа "прорывом года" в мире науки.

Также доступна англоязычная версия этого видеоролика.

CRISPR - это определенные области в бактериальном геноме с кусочками ДНК паразитов-бактериофагов, которые ранее заражали эту группу бактерий. CRISPR позволяет этим "выжившим" бактериям обнаруживать и уничтожать чужеродную ДНК, тем самым защищаясь от инфекций.

Первые эксперименты по редактированию генома по методу СRISPR были проведены в 2012 году - сначала на растениях, потом на животных. Уже спустя год ученые научились с переменным успехом модифицировать геном человеческих стволовых клеток. В 2016 году Британия разрешила эксперименты с CRISPR на человеческих эмбрионах.

Грубо говоря, ученые получили первую возможность излечивать многие заболевания фактически на эмбриональном уровне - в самый ранний период существования организма. Однако это лишь одно из направлений, в котором развивается технология.





"Анимация основана на реальных молекулярных структурах и демонстрирует работу природных и генно-инженерных CRISPR-комплексов. В визуализации используются достоверные модели внутренностей бактериальной клетки и ядра клетки человека", - утверждают создатели.





Еще одно видео о CRISPR за 2014 год от MIT









Генетики утверждают, что пока что метод CRISPR находится на простейшем и едва ли не зачаточном уровне, однако перспективы технологии огромны. Тем не менее, подчеркивают ученые, до применения техник модификации генома человека и других высших животных в клинической практике еще очень далеко - по меньшей мере несколько десятилетий при нынешних темпах развития биоинженерии.









Ранее американские ученые сообщили о том, что CRISPR помогает очистить зараженные клетки от ВИЧ.









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