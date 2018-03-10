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Робот установил новый рекорд по скорости сборки кубика Рубика

10.03.2018, 23:25

В США робот собрал кубик Рубика с новым рекордом - за 0,38 секунды. Об этом сообщает New York Post

Согласно сообщению, робота создали специалист по робототехнике Бен Кац и разработчик программного обеспечения Джаред Ди Карло.

Отмечается, что робот исследователей использует камеру, которая передает снимки сторон кубика Рубика на компьютер. Он определяет расстановку деталей головоломки, а после передает данные программе min2phase, в основе работы которой лежит двухфазный алгоритм Герберта Коцембы. Компьютер за доли секунды вычисляет оптимальное решение задачи, после чего подает команду роботу, и тот перемещает все элементы нужным образом.

Для ускорения процесса Кац использовал двигатели Kollmorgen ServoDisk. Они имеют очень высокое отношение крутящего момента к моменту инерции. Также инженер построил специальный контроллер, с помощью которого робот может повернуть сторону кубика Рубика на 90 градусов всего лишь за 10 миллисекунд. 

Сообщается, что кубик машина может собрать, в среднем, за 19-23 хода. Предполагается, что робот Каца и Ди Карло может решать задачу за 0,25 секунды, однако на практике процесс занимает 0,38 секунды, поскольку робот делает одно движение каждые 15 миллисекунд.

Разработчики уверены, что в будущем они смогут улучшить этот результат.

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