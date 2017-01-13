Женский хоккей РФ-Чехия: драка и освистанный гимн - видео
Российские и чешские хоккеистки подрались во время матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею среди женщин, который состоялся в чешском городе Пршеров.
Потасовка завязалась за две минуты до окончания игры, победу в которой со счетом 2:0 одержала сборная РФ.
Судьи бросились разнимать хоккеисток. Впоследствии с арены была удалена капитан российской команды Нина Пирогова.
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Однако на этом инциденты не закончились. Когда после завершения матча сборные выстроились друг напротив друга и над ледовой ареной зазвучал гимн РФ, болельщики на трибунах стали громко свистеть и улюлюкать.
Видео: YouTube
9 декабря 2016 года сообщалось о том, что в Одессе произошло столкновение между футбольными болельщиками английского клуба Манчестер Юнайтед и луганской Зари.
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