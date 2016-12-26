В РФ родители устроили давку из-за бесплатной газировки: видео

В российской Уфе местные жители с детьми устроили давку в очереди за бесплатной газировкой Coca-Cola. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.

Давка образовалась из-за того, что в центре города остановились несколько грузовиков "Рождественского каравана", водители которых должны были раздать бесплатную газированную воду.

"Как только караван остановился, несколько человек в костюмах Санта Клауса начали раздавать бесплатные напитки. Их моментально обступила толпа, в которой были и родители с маленькими детьми", - говорится в сообщении.

"Когда начались конкурсы с раздачей бесплатных призов, давка только усилилась. Организаторы призывали людей сохранять спокойствие, но их просьбы услышаны не были", - добавили журналисты.

Видео: YouTube

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