В РФ родители устроили давку из-за бесплатной газировки: видео
В российской Уфе местные жители с детьми устроили давку в очереди за бесплатной газировкой Coca-Cola. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.
Давка образовалась из-за того, что в центре города остановились несколько грузовиков "Рождественского каравана", водители которых должны были раздать бесплатную газированную воду.
"Как только караван остановился, несколько человек в костюмах Санта Клауса начали раздавать бесплатные напитки. Их моментально обступила толпа, в которой были и родители с маленькими детьми", - говорится в сообщении.
"Когда начались конкурсы с раздачей бесплатных призов, давка только усилилась. Организаторы призывали людей сохранять спокойствие, но их просьбы услышаны не были", - добавили журналисты.
Видео: YouTube
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