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В сети появились видео теракта к ночном клубе Стамбула

02.01.2017, 15:46

В сети появилось видео с камер наблюдения возле ночного клуба в Стамбуле, в котором в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение. 

На другом видео зафиксировано, как нападавший стреляет по проезжающему мимо автомобилю.

Еще одно видео взято с камеры наблюдения внутри ночного клубе. На записи показан клуб после обстрела и сам нападавший. 



В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение. 

Ранее сегодня сообщалось, что ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула, в результате которого погибли 39 человек, взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

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