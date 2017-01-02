В сети появились видео теракта к ночном клубе Стамбула
В сети появилось видео с камер наблюдения возле ночного клуба в Стамбуле, в котором в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение.
На другом видео зафиксировано, как нападавший стреляет по проезжающему мимо автомобилю.
Еще одно видео взято с камеры наблюдения внутри ночного клубе. На записи показан клуб после обстрела и сам нападавший.
В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.
Ранее сегодня сообщалось, что ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула, в результате которого погибли 39 человек, взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.
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