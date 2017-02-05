В Румынии сотни тысяч требуют отставки правительства: фото

В Бухаресте продолжаются многотысячные протесты - крупнейшие за последние 25 лет. Об этом сообщает Romania-Insider.



Протесты вызваны решением правительства смягчить антикоррупционные законы. Постановление отменили, но люди протестуют уже шестой день - теперь они требуют отставки правительства.



Премьер-министры Румынии Сорин Гриндяну заявил, что не подаст в отставку и единственный путь смены правительства - если парламент выразит ему недоверие.



Сегодня вечером более 200 тысяч людей в Бухаресте на площади напротив здания правительства одновременно зажгли фонарики мобильных телефонов.

На протесты в других городах выходят десятки тысяч людей.

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