В Румынии сотни тысяч требуют отставки правительства: фото
В Бухаресте продолжаются многотысячные протесты - крупнейшие за последние 25 лет. Об этом сообщает Romania-Insider.
Протесты вызваны решением правительства смягчить антикоррупционные законы. Постановление отменили, но люди протестуют уже шестой день - теперь они требуют отставки правительства.
Премьер-министры Румынии Сорин Гриндяну заявил, что не подаст в отставку и единственный путь смены правительства - если парламент выразит ему недоверие.
Сегодня вечером более 200 тысяч людей в Бухаресте на площади напротив здания правительства одновременно зажгли фонарики мобильных телефонов.
На протесты в других городах выходят десятки тысяч людей.
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