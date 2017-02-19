SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9: видео
LIFTOFF! The @SpaceX #Dragon spacecraft leaves Earth to deliver cargo and supplies to @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/290v3yjvYu— NASA (@NASA) 19 февраля 2017 г.
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении в Twitter компании.
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Корабль доставит на орбиту около 2,5 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов, а также инструменты для измерения озонового слоя Земли.
Вчера, 18 февраля, SpaceX в последний момент отложила пуск Falcon 9 из-за технических неполадок.
14 января SpaceX успешно запустила первую в этом году ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 спутников для компании Iridium. Запуск состоялся с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.
Видео: NASA
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