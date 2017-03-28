"Это не циклон, а чудовище". На Австралию обрушился ураган Дебби
Мощнейший тропический циклон Дебби, который вызвал разрушения на островах у берегов Австралии, обрушился на побережье австралийского штата Квинсленд, принеся с собой ураганный ветер, скорость которого достигает 263 км/ч. Об этом пишет служба Би-би-си.
Очевидцы сообщают, что в городе Боуэне в воздухе летают обломки, а в самом городе нет электроснабжения. Жители Эрли-Бич в социальных сетях пишут, что в городе падают деревья, а у некоторых домов начинают шататься крыши.
Ранее десятки тысяч жителей прибрежных районов были эвакуированы.
Так выглядит зона циклона с борта Международной космической станции:
Метеорологическое бюро Австралии присвоило Дебби четвертую категорию из пяти, предупредив, что ураган набирает силу по мере приближения к побережью. Власти заявляют, что это мощнейший циклон за последние шесть лет.
Организованы склады с продовольствием и горючим, армия приведена в состояние готовности для помощи пострадавшим.
Премьер-министр штата Квинсленд Анастасия Палащук сказала, что, насколько ей известно, это самая масштабная эвакуация за всю историю штата. "Это не циклон, а чудовище", - сказала премьер.
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Видео: Youtube / Breaking Disaster
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